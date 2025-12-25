Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En algunos barrios de la localidad de Caleta Olivia (casi la mayoría) tiraron pirotecnia reuidosa a pesar de la ordenanza municipal que rige desde el año 2019 y lo prohibe. Sin embargo, desde la Dirección General Regional Norte le confirmaron a La Opinión Austral que no tuvo novedades en cuanto a personas lesionadas o principos de incedios generados por el uso de estos elementos que no están permitidos.

Un factor que causó malestar en la comunidad y se hizo visible a través de publicaciones en las redes sociales, fue el problema con los perros, de familia y callejeros. “Muchos perros desorientados y otros que se perdieron en la ciudad, qué falta de entendimiento, por favor”, publicó un vecino; otra mujer contó que en su barrio, el Rotary XXIII, atropellaron al menos a tres canes que corrían por la vía pública sin rumbo ante los ruidos y las luces provocadas por pirotecnias.

Cabe recordar que, horas previas a Navidad, el juez Daniel Aybar, titular del Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Caleta Olivia, había dado a conocer y advertido por las multas millonarias en caso de uso de pirotecnia ruidosa (solo está permitida la que genera luces) y por el consumo de bebidas a la hora de conducir. “Se prevé multas que van entre los 60 mil y los 100 mil módulos, además de clausura y decomiso cuando la infracción se detecte en comercios”, dijo.

Actualmente, el valor del módulo es de $120 y, por actualización de la tarifaria municipal aumentará a $160 a partir del 1 de enero; por lo que las multas podrían llegar a 19 millones de pesos. Respecto de la ordenanza de alcohol cero al conducir, las sanciones van de 2.000 a 8.000 módulos según la graduación de alcohol al momento del control, lo que en pesos representa actualmente montos de 300 mil a más de 1 millón, montos que también se incrementarán.

Las fiestas de Fin de Año son una oportunidad para que las familias se reunan y pasen momentos juntos. Pero no deja de ser una ocasión para mostrar empatía frente a una ordenanza que se encuentra vigente desde hace tiempo, se trata de la pirotecnia cero, una medida que se tomó en post de colaborar para que las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y los animales tengan una noche tranquila. Año nuevo será una nuev oportunidad.

Incendios forestales en Comodoro Rivadavia.

En Comodoro Rivadavia

La localidad vecina si fue escenario de incendios por el uso de pirotecnia. Según informó el portal ADNSUR, más de 20 focos de incendio se registraron en distintos puntos de la ciudad. Se trata de casos ocurridos en al menos diez ubicaciones críticas –desde pastizales cercanos al barrio ARA San Juan hasta terrenos detrás del Hospital Regional y la Escuela N° 43– que movilizaron a bomberos voluntarios y fuerzas de seguridad durante toda la madrugada. Las llamas consumieron vegetación nativa y pusieron en riesgo viviendas.