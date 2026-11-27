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Una mujer de 32 años fue detenida en Caleta Olivia luego de un episodio ocurrido en la avenida Costanera, donde la Policía intervino tras recibir varios llamados al 911. El procedimiento se inició cuando un niño de 9 años bajó de un vehículo y pidió ayuda, dado a que su madre estaba siendo agredida por su expareja.

De acuerdo con lo que conoció La Opinión Austral, móviles que se encontraban en las inmediaciones acudieron al lugar. Los efectivos observaron que la mujer sujetaba al niño e intentaba subirlo por la fuerza a un vehículo, mientras él se resistía y gritaba. El rodado se alejó cuando llegaron los policías.

Al arribar, los agentes encontraron a la mujer sosteniendo al niño con fuerza y ahorcándolo con la campera que llevaba puesta. Fuentes policiales indicaron que la ciudadana presentaba signos de haber consumido bebidas alcohólicas y que comenzó a agredir al personal policial, por lo que fue aprehendida y trasladada a una dependencia.

El niño también fue llevado a la comisaría y luego quedó bajo intervención del área de Niñez. Finalmente, fue entregado a su padre.