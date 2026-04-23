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Un nuevo siniestro vial volvió a encender las alertas en la zona norte de Santa Cruz. Esta vez, el episodio ocurrió en el sector conocido como “Pan de Azúcar”, un punto cercano al límite interprovincial con Chubut, donde un vehículo terminó con importantes daños materiales tras un impacto, aunque afortunadamente sin víctimas que lamentar.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo establecer que el hecho se registró durante la madrugada de este jueves, cuando personal de la Unidad Operativa Ramón Santos, dependiente de la Policía Caminera, fue alertado sobre la presencia de un automóvil siniestrado en un desvío previo a ese sector. Se trata de una zona que, si bien es transitada, presenta condiciones particulares que requieren extrema precaución, especialmente en horarios nocturnos.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un rodado detenido sobre la banquina de la denominada ruta vieja, visiblemente dañado producto del impacto. En el sitio se encontraba un hombre, quien se identificó como acompañante del vehículo y brindó detalles de lo sucedido.

Según su testimonio, el conductor del automóvil se había retirado momentos antes con destino a la ciudad de Caleta Olivia para gestionar asistencia mecánica. De acuerdo a la información recabada en el lugar, el siniestro se habría originado cuando el conductor no advirtió correctamente un desvío existente en el tramo, lo que derivó en un impacto contra un elemento de señalización vial. La maniobra, que pudo haber tenido consecuencias más graves, terminó provocando únicamente daños materiales en el vehículo.

Afortunadamente, en este caso no se registraron personas lesionadas, lo que permitió que la intervención policial se limitara a tareas de verificación y resguardo del lugar, sin necesidad de asistencia médica de urgencia.