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En horas de la mañana del sábado 5 de septiembre pasado, personal de la Comisaría Quinta de Caleta Olivia inició actuaciones de oficio tras recibir un llamado al servicio de emergencia 911 que solicitaba presencia policial a raíz de robos simultáneos.

Alrededor de las 10:40 horas, los efectivos policiales intervinieron en el comercio “Mercado Huguito“, que se encuentra ubicado en avenida Tierra del Fuego y Gilberta García. Se trató de un presunto hecho de robo, informaron fuentes policiales a La Opinión Austral.

Al arribar al lugar, el oficial de servicio mantuvo entrevista con el encargado del mercado, quien relató que al llegar a su lugar de trabajo observó un desorden generalizado en el interior, además de haber sido desplazada una heladera de grandes dimensiones que se hallaba ubicada frente a la puerta secundaria, bloqueando el acceso por la parte posterior.

Al revisar el establecimiento, el hombre constató la falta de diversas golosinas y paquetes de cigarros, por un valor aproximado de 100.000 pesos.

El damnificado dio aviso al vecino del local lindante, quien al revisar su comercio, denominado “Fiambrería Sur“, verificó el faltante de aproximadamente 10 paquetes de galletas por un monto de 40.000 pesos y dinero en efectivo por la suma de 10.000 pesos.

Asimismo, en un tercer comercio situado en la misma intersección, una vinoteca de la cual no surgió el nombre fue blanco de robo. Este medio conoció que su propietario constató el faltante de dinero en efectivo por 175.000 pesos y dos botellas de bebidas alcohólicas.

Las primeras investigaciones establecen que los presuntos autores del hecho habrían ingresado aproximadamente a las 07:50 horas por una puerta situada en la primer planta del edificio, aprovechando un pasillo que conecta los tres locales afectados.

En el lugar se realizaron las diligencias en forma conjunta con personal de Criminalística. Asimismo, se constató la existencia de cámaras de vigilancia, cuya información fue puesta a disposición de personal de la División de Investigaciones.