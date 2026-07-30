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Servicios Públicos Distrito Caleta Olivia informó este jueves 30 de julio que una nueva rotura en la cañería del acueducto obligó a extender las restricciones en el suministro de agua potable que afecta a la ciudad.

Según indicaron desde la entidad, el inconveniente se registró durante las maniobras de llenado del acueducto, proceso que se llevaba adelante para recuperar el funcionamiento normal del sistema. Sin embargo, la aparición de una nueva falla en la infraestructura alteró los trabajos previstos y demoró nuevamente la normalización del servicio.

A raíz de esta situación, la distribución de agua continuará realizándose con caudal reducido desde la Cooperativa de Comodoro Rivadavia durante las próximas 36 horas.

Piden extremar el cuidado del agua

Frente a este escenario, las autoridades solicitaron la colaboración de toda la comunidad para atravesar el período de restricción con el menor impacto posible en los hogares.

De esta manera, los vecinos deberán incrementar los controles sobre las reservas domiciliarias, verificando el estado de tanques y sistemas de almacenamiento para optimizar el uso del recurso disponible.