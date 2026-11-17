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Un nuevo ataque armado se dio a horas de la madrugada del lunes 16 de noviembre en la localidad de Caleta Olivia. Un vecino denunció en la Comisaría Segunda que su Chevrolet Meriva recibió cuatro disparos. El rodado se encontraba estacionado afuera de su vivienda.

La situación ocurrió en una casa de la calle Camilo Asad al 100. Tras el aviso al 911, que se realizó cerca de las 2:30 horas, la Policía llegó y entrevistó al propietario, un hombre de 44 años, que contó que estaba descansando cuando oyó varias detonaciones en el exterior.

Al salir afuera, encontró que su auto había terminado con daños. Luego, al observar las cámaras de seguridad, vio que una persona encapuchada y vestida de negro había ingresado al patio. Según el registro, el individuo sacó un arma y efectuó cuatro disparos contra el vehículo antes de escapar.

Personal de la dependencia realizó las diligencias junto con Criminalística. No se secuestraron elementos de interés en el lugar y tomó intervención la División de Investigaciones de la localidad de El Gorosito. La investigación quedó a disposición del Juzgado de Instrucción Penal Nº 1.