La Justicia de Santa Cruz anunció la recompensa de 5 millones de pesos para aquella persona que pueda brindar datos sobre el paradero de Mario “Pato” García, el hombre de 50 años que se encuentra desaparecido desde el 8 de diciembre del año pasado en la localidad de Caleta Olivia.

La familia realizó la denuncia por la desaparición el día 10 en la Comisaría Tercera. Varios testigos dijeron haberlo visto subiéndose a una camioneta en el barrio donde residía, el 2 de Abril. También lo detectaron caminando en dirección al centro.

La medida fue adoptada en el marco de la causa judicial que investiga las circunstancias de su desaparición, ante la falta de avances significativos y la ausencia de información concluyente sobre su ubicación actual. Desde el ámbito judicial indicaron que el objetivo es ampliar el caudal de datos disponibles y reforzar las líneas de investigación.

El unos días se van a cumplir dos meses desde que “Pato” desapareció sin dejar rastros. Su familia reclamó en repetidas oportunidades por el caso y señaló falencias en la investigación.

Esto se suma a otras medidas que se están realizando, como el hisopado realizado el martes pasado a José, hermano de Mario, para cotejar el ADN con el obtenido a partir de los restos (dos manos, dos pies y una cabeza) hallados en el descampado ubicado entre dos barrios lejanos de la localidad.

Además del armado de una comitiva de investigación con personal de la Policía de Santa Cruz de las ciudades de Río Gallegos, Puerto Deseado y Caleta Olivia que estará a cargo del comisario Poblete y tendrá el objetivo de seguir con la búsqueda.