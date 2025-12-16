Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El comisario mayor Pablo Méndez, jefe del Departamento de Investigaciones del Delito Organizado Zona Norte, fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, luego de haber sido violentamente atropellado mientras controlaba en tránsito en la ruta provincial 43, en el tramo que une las localidades de Pico Truncado y Koluel Kayke. El efectivo habló con La Opinión Austral.

“Me operaron y ahora tengo que esperar mi rehabilitación”, comentó Méndez, ante la consulta de este medio sobre su estado actual de salud. También indicó que la intervención que le realizaron fue “en el humero del brazo izquierdo” y dijo que aunque “fue una operación complicada” gracias a Dios salió todo bien. Ahora se encuentra recuperándose en su hogar, dado a que este martes 16 le dieron el alta médica: “Estoy con poco dolor”, mencionó.

Cabe recordar que el uniformado fue embestido el viernes 5 de diciembre pasado, cuando viajaba desde Las Heras hasta Caleta Olivia, donde reside junto a su familia, luego de haber participado en la ejecución de unos allanamientos. En el tramo que une las ciudades antes mencionadas, Méndez detuvo la marcha para auxiliar a una familia que había quedado varada tras un problema con su rodado.

Fue en ese momento, cuando el comisario mayor se encontraba controlando el tránsito y solicitando ayuda a otros conductores, que fue atropellado por un auto Volkswagen blanco que no redujo la velocidad. Méndez sufrió la fractura del brazo izquierdo y otras lesiones, por lo que fue trasladado hasta el centro de salud caletense, donde estuvo internado hasta este martes.

“Dios me guardó”

Días después del accidente, La Opinión Austral logró comunicarse con el comisario mayor Pablo Méndez, quien mencionó: “Sigo acá en el hospital, pero gracias a Dios, porque Él me guardó, me protegió. Un milagro de Dios. Esperando la respuesta de la intervención. Dios está en todo momento al lado de su hijo. Doy gracias a mi familia, que me acompaña siempre, a todos. Les agradezco por lo que me han dado. Quédense tranquilos, estoy bien, esperando el resultado y la fecha de la operación, nada más”, expresó.