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Personal de la División Narcocriminalidad local, en conjunto con la Sección Canes de Pico Truncado, llevó adelante un operativo integral de prevención y control en instalaciones de servicios postales y transporte de la ciudad.

El procedimiento se desarrolló en las sedes de Correo Argentino, Andreani, OCA y Vía Cargo, además de la Terminal de Ómnibus. Contó con el apoyo de canes entrenados en la detección de sustancias estupefacientes y sus guías especializados, bajo la coordinación del Departamento de Investigación del Delito Organizado Zona Norte.

Control en la terminal de ómnibus. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ.

Las tareas se realizaron con conocimiento y autorización de la Sede Descentralizada de la Fiscalía Federal de Caleta Olivia, en el marco de las políticas de seguridad impulsadas por el Ministerio de Seguridad provincial.

Al finalizar el recorrido y las revisiones no se registraron irregularidades ni hallazgos. Desde la fuerza reafirmaron su compromiso con el control del tráfico de drogas y el cuidado de la seguridad en todo el territorio santacruceño.