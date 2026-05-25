Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un importante operativo policial desplegado en distintos sectores de Caleta Olivia permitió desarticular el funcionamiento de presuntos talleres clandestinos de motocicletas que operaban de manera ilegal en la ciudad. Los procedimientos estuvieron encabezados por personal de la División de Investigaciones local y se concretaron tras directivas emanadas por el Juzgado de Instrucción N°1, en coordinación con el Juzgado de Faltas Municipal.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas se pudo saber que los allanamientos se realizaron durante la jornada del 23 de mayo y tuvieron como epicentro dos domicilios señalados por los investigadores como puntos donde se desarrollarían actividades vinculadas a la reparación y posible desarme irregular de motos. Uno de los procedimientos se llevó adelante sobre calle Hermana Damevin al 300, mientras que el restante tuvo lugar en una vivienda ubicada en el barrio Rotary 23, sobre calle Tierra del Fuego.

Según trascendió, las diligencias judiciales fueron el resultado de una investigación previa impulsada por la División de Investigaciones (DDI) de Caleta Olivia, que venía reuniendo información sobre movimientos sospechosos vinculados a motocicletas y autopartes en distintos sectores de la ciudad.

Un móvil oficial afuera de uno de los domicilios allanados. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Al ingresar a los inmuebles, los efectivos constataron la existencia de talleres que funcionaban de manera clandestina, sin habilitación ni controles correspondientes. Según pudo saber este diario, en ambos lugares se secuestraron numerosas autopartes y otros elementos considerados de interés para la investigación judicial en curso.

Fuentes ligadas al procedimiento indicaron que ahora los investigadores buscarán determinar el origen de las piezas incautadas y establecer si algunas de ellas podrían estar relacionadas con denuncias por robos de motocicletas o comercialización ilegal de repuestos. No se descarta que parte del material haya sido utilizado para el desarme de vehículos o la venta informal de componentes en el circuito clandestino.

Desde la fuerza policial remarcaron que las tareas investigativas continuarán durante los próximos días y que el material secuestrado será sometido a peritajes y verificaciones para establecer su procedencia y posible vinculación con otras causas judiciales.

Mientras tanto, la causa sigue bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N°1 de Caleta Olivia, que deberá determinar el grado de responsabilidad de las personas involucradas y avanzar con las medidas procesales correspondientes.