Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El pasado martes 21 de julio se llevaron adelante controles vehiculares simultáneos en puntos estratégicos de la provincia de Santa Cruz, dispuestos por la Jefatura de la Policía, según informaron a La Opinión Austral.

En el puesto de control de la Ruta Provincial N° 43, acceso norte a Las Heras, el operativo se extendió entre las 11:00 y las 13:00 horas. Participaron efectivos de las Divisiones de Investigaciones (DDI) de Las Heras y Pico Truncado, además del personal de la Sección Canes de esta última localidad. Allí se identificaron 62 vehículos y 83 personas.

Operativo en Las Heras. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ.

De manera paralela, en el acceso norte a Caleta Olivia sobre la Ruta Nacional N° 3, personal de la División Narcocriminalidad local trabajó junto a la DDI y al personal de Canes Cañadón Seco. Comenzando a las 10:45 y finalizando a las 13:00, revisaron 120 rodados entre particulares, unidades de transporte de carga y autobuses, identificando a un total de 270 personas.

Operativo en Caleta Olivia. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ.

Las acciones forman parte de las medidas de prevención y seguridad vial que se implementan de forma continua en toda la zona norte de la provincia.