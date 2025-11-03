Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La División de Investigaciones de la Zona Norte de Santa Cruz busca a Jerónimo Lautaro Benjamín Jofré (25) por su presunta implicación en el homicidio de Nahuel Franco Marcial (18), ocurrido el 19 de octubre en Caleta Olivia. La orden de detención fue librada por el juez Marcos Pérez Soruco, mientras la investigación continúa apuntando a Thomás Pratt (18) como el autor material del disparo.

Nahuel Franco Marcial, el joven baleado en Caleta Olivia, falleció este miércoles.

Se trata de la cuarta muerte violenta en la localidad de Caleta Olivia, hecho que causó una profunda conmoción por la edad de la víctima y los detalles que fueron surgiendo y están relacionados con el asesinato. Los allegados de Marcial, familiares y amistades, llevaron a cabo más de un pedido de justicia. Sin embargo el primero robaron un escudo policial y enfrentaron a efectivos policiales, mientras que en el segundo vandalizaron edificios públicos.

El diario La Opinión Austral conoció que la Justicia y la Policía de Santa Cruz intensificó la búsqueda de Jofré, a quien el Juzgado de Instrucción Penal N° 1 ordenó localizar y detener. Se sospecha que Jofré sería el segundo implicado en la causa que investiga el brutal homicidio de Marcial, quien falleció el 22 de octubre tras permanecer internado en terapia intensiva del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”.

Familiares y amigos se reunieron hace unos días pidiendo justicia por el joven.

Según dieron a conocer fuentes oficiales, el trágico suceso se desencadenó el 19 de octubre de 2025, aproximadamente a las 20:45 horas, en inmediaciones del playón del barrio 17 de Octubre. En ese entonces, Marcial circulaba en motocicleta junto a su cuñado, Velázquez, cuando fueron interceptados por un Volkswagen Gol Power gris, conducido por Pratt, quien llevaba a Jofré en el asiento del acompañante delantero.

Amistades de Marcia en la protesta.

Asimismo, de acuerdo a la reconstrucción policial, el ataque fue motivado por un “conflicto previo entre Marcial y Jofré“. Cuando la motocicleta se acercó por el lado izquierdo del auto sobre la calle Novelia Quijón, Pratt “extrajo un arma de fuego, apuntó a Marcial y efectuó al menos un disparo con orificio de entrada y salida”. La bala impactó en la cabeza de la víctima y provocó su caída de la moto. Marcial fue encontrado desvanecido en el suelo y trasladado al centro de salud, donde confirmaron la gravedad de la lesión.

Tras el ataque, Pratt y Jofré huyeron rápidamente del lugar en dirección al domicilio de la madre del joven que es intensamente buscado por la fuerza de seguridad. Tras allanamientos en la propiedad, que arrojaron resultados negativos, los investigadores realizaron un procedimiento en una vivienda del barrio Rotary XXIII, perteneciente a un hermano de Jofré, donde se secuestraron diversos elementos considerados de interés para la causa.

Una caravana de autos y motos acompañó el coche fúnebre en los que se trasladaron los restos del joven asesinado Nahuel Marcial.

Jofré se encuentra prófugo de la Justicia en la actualidad, por lo que la División de Investigaciones de la Zona Norte solicitó la colaboración de todas las dependencias policiales de Santa Cruz (zona norte y sur) para dar con el paradero del joven de 25 años. Las autoridades policiales instruyeron que, en caso de concretar la detención, se le debe notificar formalmente sobre los hechos investigados. La causa sigue bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Penal N° 1.