Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La familia de Mario “Pato” García, el hombre de 50 años desaparecido desde el 8 de diciembre del 2025 en la localidad de Caleta Olivia, convocó a una nueva movilización en pedido de “verdad y justicia“. La misma se realizará el jueves 19 de febrero a las 17 horas y la concentración será en el monumento al obrero petrolero “El Gorosito”, ubicado en el corazón de la zona céntrica.

En este sentido, Gisella Cruz, la hermana, le comentó a La Opinión Austral: “Hoy tenemos esperanza con esta nueva Comisión Investigadora y el juez subrogante que está trabajando bastante bien, por lo que pedimos la colaboración de la comunidad”, invitando a la comunidad a seguir acompañándolos. Asimismo, dijo que “la inoperancia del principio de la investigación nos limitó en cuanto a saber la verdad” y agregó que “hoy estamos conformes con lo que se está trabaj

Allanamiento en la remisería ubicada en la avenida Eva Perón. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Últimos allanamientos

La Comisión Investigadora continúa activamente la búsqueda de “Pato” García. En un esfuerzo por rastrear sus últimos pasos, se realizaron procedimientos durante el pasado fin de semana, extendiéndose desde el sábado hasta la madrugada del domingo. Estos operativos incluyeron dos allanamientos principales: uno efectuado en la Alcaidía de Puerto San Julián y el otro en una vivienda particular de la misma localidad.

En el módulo allanado de la alcaidía, los uniformados lograron incautar una gran cantidad de teléfonos celulares y dispositivos tecnológicos, lo que ha llevado a la suposición de que en ese lugar podría estar operando un call center. En relación con la causa, dos internos han fijado domicilio ante el Juzgado de Instrucción de Caleta Olivia que lleva la investigación.

Uno de los presos que fijó domicilio por el caso Mario García.

Cabe recordar que los investigadores habían comenzado a buscar indicios previos, allanando la casa de García y posteriormente una remisería, debido a que un chofer habría sido el encargado de trasladar a García hasta las dos viviendas que fueron objeto de los allanamientos entre el miércoles y la madrugada del viernes. Los procedimientos en estos lugares resultaron positivos, ya que se consiguieron secuestrar numerosos elementos de interés para la investigación.

Al margen de todo, la familia espera conocer los resultados de una pericia que busca comparar el ADN de Mario con el ADN extraído a partir de los restos hallados en un descampado ubicado en las lejanías del ejido urbano caletense. Se trata de las dos manos, dos pies y la cabeza que fueron encontrados entre los barrios 13 de Diciembre y Bicentenario, el 21 de enero pasado.