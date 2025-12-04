Your browser doesn’t support HTML5 audio
La Comisaría Segunda de Caleta Olivia tomó intervención en un caso de fraude que afectó a una mujer de 74 años. La denuncia judicial, que ha llegado a conocimiento de La Opinión Austral detalla un modus operandi centrado en la confianza y la promesa de beneficios económicos. Interviene el Juzgado de Instrucción Penal N° 1. El estafador habría sido identificado como un joven de 20 años.
Según el informe policial, la estafa se consumó el día 15 a las 15:49 horas. El causante se presentó ante la señora haciéndose pasar por miembro del supermercado La Anónima. Allí le ofreció a la jubilada una tarjeta para jubilados con el beneficio del 40% de descuento en sus compras. La víctima, ante la posibilidad de un ahorro significativo, accedió a la oferta. Sin embargo, después de aceptar la propuesta, la damnificada se percató de que habían hecho siente transferencias por una suma de 350 mil.
