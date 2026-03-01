Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Esta mañana en la Escuela Polivalente de Arte, de Río Gallegos, se realizó la apertura del Período Legislativo de la Cámara de Diputados de Santa Cruz. En este marco, también se realizó el juramento a Pedro Luxen, como Jefe de Gabinete de la provincia.

En este acto, estuvo presente Pablo Carrizo, intendente de Caleta Olivia. En diálogo con La Opinión Austral, Carrizo destacó que la función de Pedro Luxen, “será muy importante” y que “lo estábamos esperando, tanto a los que nos toca la responsabilidad en localidades como en las comunas. Ncesitamos tener un diálogo coordinado con el gobierno provincial, entendiendo la gran demanda que hay en la provincia en el contexto que nos toca atravesar. Es importante el diálogo y la comunicación, Luxen será importante en la gestión del gobernador Claudio Vidal”.

Al ser consultado por la coparticipación, Carrizo señaló que para Caleta Olivia “no es suficiente para poder funcionar como municipio. El gobierno provincial, cumple en tiempo y forma. Se viene haciendo un gran trabajo en el sector de Hacienda donde se administra los fondos. El funcionamiento de Caleta Olivia, es muy complejo, la función y obligación da cumplimiento a los vecinos, fue un año complicado el 2025”.

En cuanto a la situación salarial, Carrizo indicó que “sólo se atrasaron dos meses, venimos cumpliendo en tiempo y forma” y remarcó que hay un pedido de aumento y paritarias que se viene discutiendo con la mesa de diálogo y el sindicato, sosteniendo que “esto no es una falta de voluntad, sino una falta de recursos”.

“Vamos a tratar de cumplir y llegar a un salario acorde, a los empleados municipales. Quiero agradecer el gran acompañamiento de ellos, porque el funcionamiento del municipio tiene que ver con su gran compromiso”.

En relación al desempleo, Carrizo dijo, “el desempleo está en la agenda a nivel país, hay una gran demanda en todas las localidades y Caleta Olivia no es la excepción. El Estado, no es la solución, debemos generar políticas públicas para generar trabajo genuino. Se viene trabajando con la secretaría de Planificación, para brindar ese servicio y generar trabajo en el ámbito privado”.

En materia de Seguridad, el jefe comunal expresó “nos tocó vivir un hecho lamentable, claramente la seguridad si bien depende del estado, de los que estamos en la función pública y poder garantizar y como eje de gestión lo propusimos. la seguridad la hacemos entre todos, no me desligo de la responsabilidad. lo que pasó fue lamentable, hay que seguir trabajando para que no suceda, coordinando con acciones que tienen que ver con sumar a la obligación que tiene el Estado. Esperamos que esto se pueda esclarecer y se pueda resolver a corto plazo”.