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El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, se expresó en redes sociales sobre los balazos efectuados contra el frente de la radio del grupo de medios El Caletense, en la madrugada de este martes 10 de noviembre. La Policía intervino en la intersección de las calles Lavalle y Juan José Paso, donde se encuentran los estudios de la radio y realizó las pericias correspondientes.

Los impactos dañaron la pared frontal de la radio. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

A través de su cuenta de Facebook, Grasso escribió que el ataque armado representa un hecho de profunda gravedad, dado a que se trata de un atentado a la libertad de expresión. La radio afectada es del periodista Emir Silva, que de igual manera es cofundador de La Opinión Zona Norte.

Asimismo, el jefe comunal se refirió a la “violencia” y “falta de respuestas” que preocupan a la comunidad de Caleta Olivia. “Vemos con preocupación el incremento de la violencia y confiamos que la fuerza policial y la justicia actúen con la rapidez y el profesionalismo que esta situación amerita“, añadió.

Los balazos causaron daños en el interior del estudio de radio.

Finalmente, Grasso escribió: “Nos solidarizamos con las autoridades y trabajadores del medio de prensa y nos ponemos a disposición para lo que sea necesario“.