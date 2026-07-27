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Una empleada del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” de Caleta Olivia resultó herida tras ser agredida por una paciente durante su jornada laboral. El hecho tuvo lugar alrededor de las 17:00 horas en el centro asistencial ubicado en avenida Eva Perón, el domingo 26 de julio.

La víctima, de 54 años, se desempeñaba en el sector de Salud Mental. En el momento del ataque, se dirigía al área de medicación para retirar fármacos, cuando el policía adicional del lugar le advirtió que una paciente se encontraba en riesgo de caerse de la cama en la habitación 14 “A”, conoció La Opinión Austral.

Al acercarse para asistirla y evitar el accidente, la paciente le propinó un golpe de puño directo en el ojo izquierdo. Inmediatamente tras el incidente, la trabajadora fue examinada por un médico, y el certificado correspondiente quedó adjuntado a las actuaciones policiales.

La damnificada manifestó expresamente su voluntad de impulsar la acción penal por las lesiones sufridas. Las autoridades tomaron intervención y el caso quedó radicado ante el Juzgado de Instrucción N° 1, que ya tiene conocimiento de lo sucedido.