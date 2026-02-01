Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una mujer -identificada como Patricia Andrade– murió este domingo luego del mediodía tras un violento accidente registrado sobre la Ruta Nacional Nº 3, a unos 25 kilómetros al sur de Trelew.

El siniestro ocurrió cuando la camioneta en la que viajaba junto a su hijo salió de la calzada y terminó volcada, por motivos que todavía se investigan. El hecho tuvo lugar a la altura del kilómetro 1488 de esa traza nacional, una de las vías más transitadas del país. El vehículo involucrado fue una Toyota Hilux, que quedó detenida a un costado del camino.

En el rodado se trasladaban dos ocupantes: la conductora, una mujer adulta que perdió la vida en el lugar a raíz del impacto, y su hijo llamado Tomás, un joven de alrededor de 24 años.

Al arribo de los equipos de emergencia, el muchacho presentaba un cuadro de shock y recibió atención en el sitio. Según las primeras informaciones, la víctima fatal no llevaba puesto el cinturón de seguridad.

También trascendió que ambos eran oriundos de Caleta Olivia y habían partido desde la ciudad de El Gorosito con destino a la provincia de Córdoba. Efectivos policiales realizaron las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el vuelco.