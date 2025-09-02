Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El periplo evasor de un peligroso delincuente terminó en marzo del 2021, cuando fue detenido tras un trabajo interfuerzas entre la Policía Federal y la Policía de Santa Cruz.

Se trata de la causa que tiene como principal protagonista a Carrizo, un hombre de mediana edad que era buscado por la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación a un hecho de robo agravado por el uso de armas de fuego que se había registrado tiempo atrás.

Carrizo había podido escapar del largo brazo de la Justicia por algunos meses refugiándose en el sur del país pero, gracias al trabajo de inteligencia llevado adelante por las fuerzas de seguridad, en la noche del 30 de marzo del 2021, fue detenido en Santa Cruz.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, la Unidad Operativa Federal Caleta Olivia de la Policía Federal Argentina (PFA) había llegado a Pico Truncado con la información que el delincuente estaba en la localidad.

Según pudo saber este diario, fue cerca de las 20 horas cuando los efectivos vieron a Carrizo salir de una casa emplazada en la calle Don Bosco al 500 y posteriormente, lo reconocieron y detuvieron en la vereda, fuera de un comercio ubicado en la intersección de las calles Sarmiento y Pellegrini en la misma ciudad.

El frente del edificio donde está detenido Carrizo. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

La detención se realizó en cumplimiento de una orden librada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al momento de ser requisado, los agentes encontraron dentro de una mochila del acusado unos once envoltorios de cocaína por lo que se supuso que, posiblemente refugiándose en el sur del país, se dedicó a la venta de estupefacientes.

Actualmente, Carrizo se encuentra detenido en la Comisaría Tercera de Caleta Olivia, con procesamiento firme y a la espera de otro juicio por robo. En la previa, en el fuero federal se realizó un juicio abreviado por la droga incautada.

En ese sentido, se pudo saber que no se pudo quebrar el estado de inocencia de Carrizo respecto de la presunta comercialización y, como reconoció ser consumidor de marihuana y cocaína, fue condenado a la pena de un año de prisión en efectivo, además de ser declarado reincidente por primera vez en el fuero federal.