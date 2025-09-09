Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La comunidad de Caleta Olivia se ha movilizado para brindar apoyo a Jimena Floriano, una docente de la localidad, y a sus cuatro hijos, quienes perdieron gran parte de sus pertenencias tras un incendio en su vivienda ubicada en el barrio Costa del Sol, en la calle Carol English al 1425.

Cabe destacar que el siniestro, que tuvo lugar el lunes a horas de la madrugada, se originó a partir de un calefactor, según relató Julieta, hermana de Jimena, al diario La Opinión Austral. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos, ya que los niños se encontraban en el colegio y la madre logró salir a tiempo junto al menor de sus hijos.

Sin embargo, el fuego consumió por completo el lavadero y causó importantes daños en otras áreas de la casa, incluyendo vestidores y placares. Ante esta difícil situación, amigos y compañeros de trabajo de Jimena iniciaron una campaña solidaria para recaudar fondos y donaciones que permitan a la familia reconstruir su hogar.

Los trabajos comenzaron desde temprano en la vivienda. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

“Un incendio ha afectado a nuestra compañera docente Jimena quien ha sufrido grandes pérdidas materiales. Tu ayuda puede hacer una gran diferencia en la vida de ella y su familia. A quiénes les resuene colaborar económicamente lo pueden hacer directamente a su alias que es jime.floriano. Agradecemos la colaboración porque hoy Jime lo está necesitando”, publicaron a través de las redes sociales.

Por otro lado, Julieta mencionó a La Opinión Austral que están muy agradecidos con el apoyo recibido por parte de la comunidad. “La verdad que no alcanzan las palabras para agradecer tanto acompañamiento de los amigos, de gente que uno no conoce que se pone en el lugar cuando pasan estas cosas. Lo más importante para destacar es que no pasó a mayores y eso nos da fuerza como para renacer“, expresó.

Finalmente, la joven volvió a hacer hincapié en que, quienes deseen colaborar con Jimena y su familia pueden acercarse directamente al domicilio ubicado en Carol English 1425, en el barrio Costa del Sol de la localidad de Caleta Olivia, o realizar una donación a través del alias jime.floriano. La familia deberá reconstruir la parte de la casa que fue dañada por el fuego y reponer la ropa, artefactos y demás cosas que fueron destruidas por el fuego.