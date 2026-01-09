Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un violento accidente entre un Toyota Corolla familiar de Río Gallegos y una camioneta, ocurrido a 15 km al sur de la localidad de Caleta Olivia, dejó a tres integrantes heridos, incluyendo a la conductora del auto de menor tamaño. El conductor de la camioneta describió la maniobra de último segundo que evitó una colisión frontal en la peligrosa ruta nacional N° 3.

La conocida ruta fue nuevamente escenario de un accidente de gran magnitud este viernes alrededor de horas del mediodía, una zona tristemente célebre entre los viajeros por la cantidad de siniestros que registra a lo largo del año y que algunos apodan la “ruta de la muerte” debido a la combinación de alto tránsito, turismo y las condiciones climáticas adversas, como el calor intenso que se registraba al momento del suceso.

El impacto, calificado como severo, se produjo entre un Toyota Corolla y una camioneta de la misma marca, con el saldo de tres personas hospitalizadas en el Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”. Los integrantes de la familia fueron trasladados por una ambulancia hasta las instalaciones del centro de salud, aunque fue una medida de manera preventiva.

La camioneta se tiró al campo. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

El Corolla, que había emprendido sus vacaciones con destino al norte, transportaba a una familia oriunda de Río Gallegos compuesta por una pareja joven y sus dos hijas, de 13 y 16 años. Según el testimonio en directo que la familia pudo brindar a La Opinión Austral, la joven mujer estaba al volante del rodado cuando ocurrió el percance.

La mujer rozó la banquina, la cual, según el relato, “estaba compuesta por material suelto“, lo que provocó que el vehículo perdiera súbitamente el control. Al intentar corregir la trayectoria para volver al carril, el auto se desvió de forma violenta e inesperada hacia el sector contrario de la carretera.

Además, el conductor de la camioneta, quien viajaba solo desde Comodoro Rivadavia hacia Ushuaia e iba en pleno viaje para asistir a un grupo de motociclistas relató a este medio la dramática secuencia que presenció: “Yo vi toda la situación y automáticamente me tiré contra mi banquina, pero yo me tiré directamente al campo”, dijo.

La familia del Corolla se iba de vacaciones. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

“Si no me hubiese tirado, me pegaba en el medio, porque el auto quedó así acá”, explicó el hombre, confirmando que su maniobra evasiva fue lo que impidió un impacto frontal devastador. El Corolla terminó impactando sobre el costado lateral de la camioneta- Ambos rodados quedaron con daños severos y restos esparcidos sobre la calzada.

La peor parte se la llevó el Corolla, cuyo tren delantero quedó completamente destrozado. La conductora del vehículo, una mujer de 49 años, ingresó al nosocomio en estado inconsciente y con múltiples fracturas, algunas de ellas expuestas, por lo que requirió atención médica especializada. Sus hijos también fueron asistidos y permanecen en observación.

El conductor de la camioneta, que portaba un carro para motos, se encuentra conmocionado por el impacto, pero afortunadamente resultó ileso. Personal policial trabajó durante horas en la escena para ordenar el tránsito, que sufrió demoras considerables, y para realizar las pericias necesarias para establecer las responsabilidades en este trágico suceso.