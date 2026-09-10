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Un incendio registrado durante la madrugada movilizó a distintas fuerzas de emergencia en la Zona de Chacras de Caleta Olivia. El siniestro se produjo en una vivienda de material liviano ubicada sobre la calle Pilinco al 1200, informó la Policía de Santa Cruz.

La intervención estuvo a cargo de efectivos de la División Cuartel 16°, que trabajaron entre las 3 y las 5:35. Según se informó, el foco ígneo comenzó en una habitación y presentaba riesgo de extenderse hacia el entretecho de la vivienda.

Para controlar la situación, el personal desplegó una línea de ataque ofensivo de 38 milímetros y utilizó una devanadera. Las tareas permitieron sofocar las llamas y contener la propagación del fuego.

Del operativo también participaron efectivos de la División Cuartel 5°, la Comisaría Quinta y la División Criminalística. Finalmente, el incendio fue extinguido sin que se registraran personas lesionadas.

Las causas que dieron origen al hecho permanecen bajo investigación. El caso quedó a cargo del Juzgado de Instrucción Penal N° 1.