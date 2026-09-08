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La comunidad de Santa Cruz volvió a unirse este miércoles en una cadena de oración por Alma Collado, la niña de 10 años que atraviesa un delicado momento de salud. Su mamá, Tamara, compartió un mensaje en redes sociales y pidió continuar acompañando a la pequeña con oraciones.

“Mi guerrera. Gracias a todos por pedir por Almita, ella está luchando con todas sus fuerzas!! Dios no nos abandones!!!”, escribió la mamá de Alma junto a una imagen de la pequeña.

Alma es paciente oncológica y actualmente se encuentra en Caleta Olivia, junto a su mamá, Tamara, acompañada por sus familiares y bajo atención de profesionales médicos. La niña había permanecido derivada en el Hospital Garrahan, en Buenos Aires, pero a fines de agosto regresó a Santa Cruz junto a su mamá, por indicación médica, para continuar con su atención en la provincia.

Ante la difícil situación que atraviesa, sus seres queridos volvieron a pedir a la comunidad que se una en oración para acompañarla a ella y a toda su familia con fuerza, amor y esperanza.

En las últimas horas, Interfe Santa Cruz también difundió a traves de sus redes sociales un pedido de oración “por la vida y la salud de Alma”.

“Pedimos a Dios que la abrace con su amor, la fortalezca y sostenga a su mamá Tamara y a toda su familia en este difícil momento”, expresaron.