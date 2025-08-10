Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este sábado 9 de agosto, alrededor de las 18:30 horas, Emiliano Bunge, un hombre detenido judicialmente por un caso de robo, logró escapar de la Comisaría Tercera de Caleta Olivia. La fuga se produjo luego de que el detenido pidiera ir al baño y aprovechara un llamado telefónico para escaparse por una ventana, según confirmaron las autoridades.

Según pudo saber La Opinión Austral, Bunge estaba alojado en un calabozo ciego sin baño propio y solicitó permiso a un celador para utilizar el baño ubicado en el sector medio de la dependencia. En ese momento, un guardia atendió un llamado telefónico y, cuando regresó, constató la ausencia del interno, observando la puerta del pasillo hacia la cuadra del personal abierta y una ventana entreabierta, por donde presumiblemente se escapó.

Desde la Policía de Santa Cruz indicaron que se realizaron diligencias inmediatas, incluyendo la fijación fotográfica del lugar, y un rastrillaje en domicilios vinculados al prófugo, sin resultados positivos hasta el momento. También intervino la División de Investigaciones y la DDI, ya que la dependencia cuenta con cámaras de vigilancia que están siendo analizadas para esclarecer el hecho.

El detenido estaba procesado bajo la causa “DIV. CRIA. 3RA S/INV. ROBO” y la Policía activó un operativo de búsqueda en Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia y la región, solicitando la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información sobre su paradero.

Recomendaciones a la población

Las autoridades insistieron en extremar precauciones en rutas y caminos cercanos, advirtiendo sobre el riesgo que implica trasladar a personas desconocidas o aceptar pedidos de “hacer dedo” o viajes no controlados.

La investigación continúa abierta para determinar las responsabilidades y cómo se vulneraron las medidas de seguridad en la Comisaría Tercera, mientras el operativo para recapturar a Emiliano Bunge sigue vigente.