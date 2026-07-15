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Días después de que el Jardín Maternal Ico Ico decidiera retirar la camiseta de la Selección Argentina que había colocado al monumento “El Gorosito” de la localidad de Caleta Olivia, surgió una nueva iniciativa vecinal y comercial para volver a vestir al símbolo de la ciudad, esta vez con una indumentaria sin publicidad y construida con el aporte de toda la comunidad.

Cabe recordar que la iniciativa de jardín maternal, al que asisten pequeños de 45 días a 3 años, generó una ola de críticas de comerciantes que no figuraban en la camiseta. Incluso, desde el jardín comentaron que tomaron la decisión luego de recibir mensajes de odio y muy agresivos en su contra.

La propuesta fue presentada por un referente del sector comercial local, quien señaló: “Después de todo lo que se habló estos días, creo que lo más importante es quedarnos con lo positivo. Queremos que nuestro Gorosito luzca con orgullo una nueva camiseta, sumando a todos sin distinciones”.

Así quedó el monumento sin la camiseta de Argentina. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Contando con la colaboración de la misma persona que confeccionó las camisetas de años anteriores, se busca recaudar 2.000.000 de pesos para realizar una prenda exclusiva que no llevará marcas, auspicios ni nombres individuales: “El verdadero protagonista será el homenaje a la Selección y a toda Caleta Olivia”, explicaron los impulsores.

La campaña se sostendrá con aportes voluntarios a través del alias ElGorositoCO en la billetera virtual Ualá, a nombre de Juan Rodolfo Reyes. Se garantizó total transparencia: “la camiseta quedará como patrimonio para futuras celebraciones patrias y deportivas, y cualquier dinero que supere lo necesario se destinará a un fondo de mantenimiento del monumento, administrado por una entidad sin fines de lucro”.

“Esta es una oportunidad para demostrar que, cuando dejamos de lado las diferencias y trabajamos juntos, logramos algo que realmente nos representa”, destacaron desde la organización. Invitando a vecinos y comerciantes a sumarse y difundir la propuesta, cerraron con el mensaje: “Hagamos que esta camiseta sea un orgullo de toda la ciudad. ¡Vamos Argentina!”