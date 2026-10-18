Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Comisaría Quinta de la localidad de Caleta Olivia investiga el robo de una motocicleta, un televisor y una consola PlayStation 5 de una vivienda del barrio Hípico. El hecho se conoció cerca de la 1:50 horas del sábado, tras un aviso al 911.

Según el parte policial, una mujer que se dirigía a la casa de su pareja vio que la puerta de acceso estaba abierta y que, en las inmediaciones, había un Ford Fiesta gris. Avisó a su pareja, que se encontraba en Fitz Roy, y pidió presencia policial.

Mientras esperaba, observó que el auto se alejaba con dos hombres a bordo. Fuentes policiales consultadas por La Opinión Austral revelaron que los desconocidos se llevaron los objetos mencionados anteriormente.

Al ingresar a la vivienda, la mujer advirtió que faltaban una moto Honda XR 250 R roja y blanca, sin dominio informado, un televisor del que no se aportaron más características y una PlayStation 5.

Personal policial realizó las primeras diligencias con colaboración de Criminalística y dio aviso a la División de Investigaciones, dado a la posible existencia de cámaras de seguridad en las inmediaciones.

Mientras los efectivos terminaban de tomarle declaración, llegó el propietario del inmueble. De acuerdo con el acta, se mostró enojado y manifestó que no quería iniciar ningún trámite ni autorizaba el ingreso del personal policial al predio.

La causa fue caratulada como robo y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 2.