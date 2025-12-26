Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La preocupación crece entre los vecinos y las vecinas de la localidad de Caleta Olivia a raíz de casos de abuso de arma de fuego que vienen ocurriendo en viviendas familiares y ahora ha escalado a comercios de la zona céntrica. El diario La Opinión Austral tuvo acceso a diferentes hechos ocurridos en al menos cuatro propiedades. Se trata de situaciones que empezaron a suceder con el comienzo del mes de diciembre del corriente año. Interviene el Juzgado de Instrucción Penal N° 1.

Recientemente, desde la panadería Chocolope de la ciudad, que se encuentra ubicada entre las calles José Hernández y Lucio Mansilla, denunciaron haber sufrido una situación inesperada y que dejó con mucho temor a los damnificados. “El día 24 a la madrugada sufrimos un tiroteo en la sucursal. Queremos dar aviso de lo ocurrido para que los vecinos estén alerta y otros comerciantes igual, dado que se está viendo mucho esta metodología“.

Panadería “Chocolope” de la localidad de Caleta Olivia. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

De acuerdo a lo que conoció este medio, los disparos impactaron en los ventanales del local, causando daños en los cristales, por lo que los propietarios tuvieron que cambiarlos. Asimismo, se conoció que los uniformados que intervinieron en el lugar levantaron varias vainas servidas que se encontraban en el exterior del local. En el video se ve a dos personas en una moto y la que dispara efectú al menos cinco balazos.

Los últimos dos casos

La madrugada del 21, una propiedad de la calle Don Bosco y otra de la calle Virgen del Valle fueron objeto de balaceras en el marco de pocos minutos, entre las 04:17 y las 04:20 horas, respectivamente. La Opinión Austral tomó conocimiento de ambos casos, en lo que intervino personal policial que se encontraba cumpliendo el horario de turno en las Comisarías Segunda y Primera.

Personal de la Comisaría Segunda y del Comando de Patrullas se movilizó por una alerta al 911. A las 04:17 de la madrugada, una mujer damnificada manifestó a los agentes que momentos antes de su llamado, ella y los demás ocupantes de la vivienda escucharon una serie de disparos que impactaron directamente sobre la fachada frontal. Las grabaciones de las cámaras de seguridad permitieron visualizar a dos hombres que circulaban en una moto.

Los restos de los vidrios dañados. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Por otro lado, personal de la Comisaría Primera intervino en un caso similar que fue reportado dos minutos después del anterior, a las 04:20 horas. Al arribar al lugar, el personal policial de la dependencia corroboró la información recibida. La pareja propietaria de la propiedad manifestó que, mientras se encontraban descansando en el interior del domicilio, escucharon una serie de impactos de arma de fuego provenientes del exterior.

Tras el sonido de los disparos, los residentes lograron observar que personas desconocidas, situadas desde la vereda, efectuaban los disparos a bordo de un rodado, el cual se dio a la fuga rápidamente, impidiendo que los damnificados pudieran identificar sus características. Posteriormente, al revisar los daños, observaron la presencia de impactos de bala sobre dos puertas de la fachada principal y varios orificios en la mampostería frontal de la vivienda.