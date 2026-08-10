Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Jardín de Infantes N° 11 “Rucantún“, ubicado en las inmediaciones del Hospital Zonal de Caleta Olivia, fue víctima por segunda vez en apenas 10 días de un asalto por parte de desconocidos. El hecho se produjo durante la madrugada y en esta oportunidad sí se sustrajeron elementos de uso cotidiano del establecimiento.

Según lo informado por Canal 2, el primer hecho ocurrió hace aproximadamente diez días: los autores empujaron una placa de policarbonato —material con el que están construidas algunas de las ventanas del jardín— y accedieron al interior, aunque en esa ocasión no se llevaron ningún objeto.

En la madrugada del lunes 10 de agosto, aún sin determinar el horario exacto, forzaron específicamente la ventana correspondiente al sector cocina, por donde ingresaron al edificio. En esta oportunidad sustrajeron una tostadora eléctrica, una cafetera y un equipo de música. Se presume que podrían tratarse de las mismaspppññp personas por la similitud en lag modalidad de ingreso.

Finalmente, La Opinión Austral conoció que la Policía de Santa Cruz ya se encuentra trabajando en el hecho, con intervención del Juzgado de Instrucción Penal de turno y la participación de la División de Investigaciones por la presencia de cámaras de seguridad en las inmediaciones.