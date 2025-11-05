Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El edificio de la Comisaría Primera de la localidad de Caleta Olivia fue escenario de un grave hecho protagonizado por dos hombres que se encuentran privados de su libertad. Los uniformados que se encontraban de turno tomaron conocimiento del incidente que ya fue caratulado por la Justicia como amenazas calificadas. La situación en cuestión involucra a internos alojados en la dependencia policial y personas externas.

El caso se conoció el martes a las 21 horas, cuando el preso de apellido Soria fue encontrado en un estado de alteración y llanto, recostado en su cama, dentro de su celda. Tras ser apartado y entrevistado por el jefe a cargo de seguridad interna, el hombre relató que el día 31 de octubre, aproximadamente a las 16:30 horas, mientras se encontraba en el baño de su celda, el detenido judicial Betancor ingresó detrás de él, lo encerró y le colocó una cuchilla casera en el cuello.

De este modo y bajo amenazas de muerte, Soria fue coaccionado para que realizara dos acciones: confeccionar una nota solicitando que una persona le trajera varios elementos de limpieza, y realizar una videollamada grupal con el interno Serrano (que se encuentra alojado en la Comisaría Tercera) y una mujer apellidada Diaz, quienes le profirieron términos intimidatorios. El interno accedió a realizar ambas gestiones bajo coacción.

A raíz de la denuncia, los efectivos que se encontraban cumpliendo el horario de turno en la seccional procedieron a separar al detenido Betancor de la celda. En el interior, Soria entregó voluntariamente el arma blanca utilizada para amenazar su vida. Asimismo, en el procedimiento conjunto con personal del Gabinete Criminalístico, se secuestraron dos teléfonos celulares pertenecientes al detenido Betancor y el arma blanca tipo cuchilla casera.

Finalmente, la doctora Mariela Cisilino, quien tomó conocimiento del hecho en representación del Juzgado de Instrucción Penal N° 2, dispuso que el causante (es decir, Betancor) establezca domicilio ante ese estrado. Asimismo, se informó a la Excelentísima Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial (ubicada en la localidad de El Gorosito) y se solicitó un informe correspondiente a través de la secretaria de cámara de ejecución de la doctora Anabella Monsalvo.