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Un principio de incendio se registró este jueves en una vivienda de madera ubicada sobre la calle República Árabe Siria al 380, en el barrio Bicentenario de Caleta Olivia. La rápida intervención de los vecinos permitió sofocar el foco antes de que las llamas se propagaran al resto de la estructura.

Tras recibirse las alertas de emergencia, personal de la División Cuartel 5° y Cuartel 16° de Caleta Olivia acudió de manera coordinada al lugar.

El móvil de ataque del Cuartel 5° partió inmediatamente hacia la vivienda, acompañado por una unidad preventiva del Cuartel 16°.

Al arribar la dotación principal, los efectivos constataron que se trataba de un principio de incendio localizado en el tiraje de un calefactor a gas instalado en una cabaña de madera.

Los vecinos lograron sofocar el principio de incendio

Antes de la llegada de los bomberos, vecinos del sector habían logrado controlar y sofocar el foco en su etapa inicial.

A partir de esa situación, los efectivos realizaron una inspección ocular de la vivienda y una verificación de las condiciones de seguridad de la estructura, con el objetivo de descartar la presencia de nuevos puntos de riesgo.

Durante las tareas, se determinó que el foco se había originado por la falta de aislante térmico en la tirantería del artefacto, que se encontraba en contacto directo con la madera.

Esta condición provocó el calentamiento de la estructura y dio origen al principio de incendio.

El calefactor había quedado encendido

Durante la intervención, el propietario de la vivienda reconoció que había dejado encendido el calefactor al momento de ausentarse del domicilio.

El dato fue tenido en cuenta durante la inspección realizada por el personal especializado, que verificó las condiciones en las que se encontraba instalado el artefacto y el sector donde se había iniciado el foco.

En paralelo, la unidad preventiva del Cuartel 16° realizó un rastrillaje del perímetro de seguridad para garantizar que la emergencia estuviera completamente neutralizada.

No hubo heridos ni daños generalizados

La rápida acción de los vecinos y la posterior intervención de los bomberos permitieron controlar la situación sin que fuera necesario realizar un despliegue hídrico adicional.

El fuego no llegó a propagarse hacia la estructura general de la vivienda, y no se registraron personas heridas ni víctimas como consecuencia del incidente.

El episodio volvió a poner de relieve la importancia de verificar las condiciones de instalación de los artefactos de calefacción, especialmente en viviendas construidas con madera, donde el contacto directo entre elementos calientes y materiales combustibles puede favorecer la rápida propagación de un incendio.