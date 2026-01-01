Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“La verdad que es muy triste comenzar el año así discutiendo y peleando”, dice la proteccionista Lorena “Colo” Álvarez a través de un video que publicó en Facebook, a través del cuál da a conocer una situación de extrema violencia con una familia de origen zíngaro, en especial con uno de ellos. “Colo” es conocida en la localidad de Caleta Olivia por su arduo trabajo con las mascotas.

Se trata de un hecho que ocurrió en pleno festejo por el Año Nuevo, marcado por el arrojo de pirotecnia a pesar de la ordenanza que lo prohíbe desde el 2019 y por la pérdida de perros que, a raíz de los fuentes y consecutivos estruendos, salieron huyendo de sus hogares sin rumbo. El mismo panorama se vivió en Navidad, aunque está vez fue peor.

Para ahondar en la situación que vivió “Colo”, en la publicación que hizo contó que “me vine desde el Lisandro de la Torre hasta el barrio Parque y me encontré con una familia zíngara que se portó muy mal, al menos uno de ellos”. Luego subió dos videos hechos con su celular que muestran el tenso momento que tuvo con la familia.

En los audiovisuales se ve que la mujer le explica a los integrantes que no está permitido tirar esos elementos. A esto, al menos un hombre que se ve en la principal foto de esta nota, comienza a insultarla con frases muy violentas y denigrantes como “salí de acá vieja c…” y “por qué no venís y me agarras la c…”, mientras se sostiene la entrepierna. Todo esto ocurrió delante de menores de edad.

Ante esto, “Colo” comentó que iba a realizar la denuncia ante el Juzgado de Faltas y manifestó que al llegar a su casa se encontró con “una parte destrozada”, dado a que sus “hijos (perros)” se habían alterado mucho por los ruidos. “La gente no entiende“, comentó en el mismo video.

El Segundo video muestra como el hombre el cuestión se acerca a “Colo” y le tira el celular de un golpe, a lo que ella lo levanta y se va insultando. Cuando se sube a su camioneta, cuenta que le tiraron pirotecnia a ella y a su vehículo, poniendo su vida en peligro. Los videos fueron borrados de la red social.

A través de una nueva publicación, en la que se la ve sonriente junto a uno de sus perros, “Colo” dio a conocer que había tomado la decisión de borrar todo el material debido a que no quiere “incentivar a que la gente agreda” y que “comencemos un año en paz”. Tampoco le gustó verse en esa situación.

Finalmente escribió: “Ya los vieron y los tengo guardados para realizar la denuncia mañana (viernes 2 de enero). Solo espero que con estas pruebas, porque tengo cuatro videos mas, actué el juez. Tengo toda la fé que así será”. También aclaró que no tiene miedo.