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La conflictividad salarial volvió a escalar en Santa Cruz con nuevas medidas de fuerza impulsadas por gremios nucleados en el Frente Sindical, que este miércoles realizaron protestas simultáneas en Caleta Olivia y Río Gallegos para reclamar mejoras salariales y la convocatoria urgente a paritarias.

Uno de los principales puntos de manifestación se concentró en el acceso norte de Caleta Olivia, donde el gremio ADOSAC lleva adelante un corte y una volanteada sobre la Ruta Nacional N° 3, pasando la estación de servicio YPF. La actividad se extendió desde horas tempranas de la mañana y estará acompañada por una olla popular prevista para el cierre de la jornada.

En paralelo, trabajadores de distintos sectores mantuvieron una permanencia frente al Ministerio de Economía en Río Gallegos, donde exigieron respuestas concretas por parte del Ejecutivo provincial ante la falta de avances en las negociaciones salariales.

El Frente Sindical, protesta en el Ministerio de Economía. FOTO: LEANDRO FRANCO / LOA.

El reclamo se produce en el marco de una semana marcada por medidas de fuerza de 96 y hasta 120 horas en distintos sectores de la administración pública, incluyendo trabajadores de la salud, educación y organismos provinciales.

Desde el Frente Sindical cuestionan la Resolución 030/26 del Ministerio de Economía, que estableció los lineamientos presupuestarios para este año sin contemplar aumentos generales ni mecanismos automáticos de actualización salarial frente a la inflación. Los gremios consideran que la medida profundiza la pérdida del poder adquisitivo y agrava la situación económica de los trabajadores estatales.