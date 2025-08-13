Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La psicóloga Lucila Caro (MP581), de Caleta Olivia, sufrió un accidente a horas de la mañana del miércoles 13 de agosto y se salvó de milagro. La profesional, que ha brindado más de una entrevista al diario La Opinión Austral, debido a temáticas como suicidio y problemas de consumos, dio a conocer lo sucedido a través de sus redes sociales y habló con este medio mientras aguardaba la llegada de una grúa para poder trasladarse a la localidad.

De acuerdo a los dichos de la mujer, había emprendido un viaje a Córdoba y se accidentó antes de llegar a Garayade, Chubut, sobre la ruta nacional N° 3. Mientras aguardaba poder regresar a la ciudad caletense con su rodado, Caro le contó a La Opinión Austral que “se me fue el auto porque la ruta estaba re escarchada“, y agregó que “por suerte venía despacio, no a más de 80”. Además, mencionó que los transeúntes que la auxiliaron le dijeron que ya habían existido accidentes similares debido al estado del camino.

La psicóloga Lucila Caro iba manejando el auto.

Por otro lado, Caro escribió en su cuenta de Facebook: “Bueno a mi las cosas no me suelen salir como yo quisiera. pero también sé que dentro de la desgracia termino teniendo ‘suerte’; yo estoy bien, venía sola, venía despacio, tenía el cinturón puesto y pude salir de la camioneta sin golpearme; pararon dos personas y después dos más que me ayudaron a resolver la situación, pero terminó el viaje y la felicidad que tenía de volverme a ir”.

Finalmente, ante los mensajes de sus familiares, amigos, y pacientes, que mostraron su preocupación en las redes sociales por el accidente, la psicóloga escribió: “Gracias gente, estoy bien, tuve golpes leves nomás, pero ahora con el cuerpo frío duele un poco“, asimismo expresó estar “consciente de que pudo ser peor“ y destacó la importancia de manejar despacio en ocasiones en que la ruta se encuentra con escarcha y usar el cinturón de seguridad.