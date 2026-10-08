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“¿Sabés que yo recién me estoy enterando? Ando en el médico, así que después me voy a tomar un tiempito y voy a ver, porque tengo mensajes, tengo cosas etiquetadas y no sé nada”, respondió Gisella Cruz a La Opinión Austral al ser consultada sobre los allanamientos en el marco de la causa por el homicidio de Mario “Pato” García.

La hermana de la víctima, quien hizo la denuncia en diciembre del año pasado tras la desaparición, recordó que durante el mes pasado se había realizado otro procedimiento en una carnicería. “No sé si es porque están revisando todo y haciendo nuevamente o si surgió algo, porque, como ya comenté, a mí me avisan después”, agregó.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina realizaron nuevos allanamientos en Caleta Olivia por orden de la Justicia Federal. Uno de los procedimientos se desarrolló en una vivienda del barrio Lucila Ortiz, donde trabajaron peritos. La investigación busca identificar a los responsables del crimen y establecer qué ocurrió con García, de 50 años.

El barrio ya había sido escenario de un hallazgo clave: durante los rastrillajes, una perra especializada marcó una bolsa con restos humanos en una vivienda abandonada de la calle Juan Álvarez. El análisis posterior confirmó que pertenecían a García.

La causa sigue en investigación y, según la información difundida, se ofrece una recompensa de $10 millones por datos que permitan esclarecer el homicidio.