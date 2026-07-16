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La emoción por el triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra en una semifinal para el infarto se trasladó a las calles de Caleta Olivia, donde los hinchas celebraron de una manera muy particular el pase a la final del Mundial.

Entre banderas, cánticos y bocinazos, un grupo de caletenses llegó al festejo con una puesta en escena que llamó la atención: llevaron dos ataúdes y quemaron una manto blanco con una cruz roja al medio, simulando una bandera inglesa como parte de la celebración por la victoria argentina.

Uno de los ataúdes que formaron parte de los festejos.

Daniel Ortiz, uno de los protagonistas del festejo, dialogó con La Opinión Austral y contó cómo surgió la idea de preparar estos elementos que luego formaron parte de la celebración.

“Estuvimos hasta las 3 de la mañana realizando el ataúd”, relató Ortiz, quien explicó que trabajaron con los materiales que tenían disponibles para darle forma a la particular representación.

El hincha aseguró que tenían confianza en el resultado antes del partido y que la preparación fue una forma de acompañar la previa del encuentro. “Estábamos seguros del triunfo, no teníamos mucho material, fue lo que salió. Vamos Argentina”, expresó.

Tras la clasificación del equipo nacional a la gran final, los caletenses salieron a festejar con los dos ataúdes y una bandera de Inglaterra, en una escena que rápidamente se convirtió en una de las postales de la celebración local.

“Estamos felices, que en paz descanse Inglaterra”, lanzó Ortiz entre risas y emoción por la victoria argentina.

La rivalidad histórica entre Argentina e Inglaterra volvió a aparecer en una noche marcada por la pasión futbolera, donde los hinchas caletenses sumaron su propia manera de festejar un triunfo que dejó al seleccionado argentino nuevamente a un paso de levantar la Copa del Mundo.