Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A los pocos minutos de dar el inicio al juicio por el homicidio culposo agravado de Gregoria Julia Casas de Cruz, llamaron al banquillo a Daniel Robles, el imputado por el caso, y sus dichos fueron breves. Este lunes 15 de septiembre, a las 9 de la mañana, se dio inicio al juicio por la muerte de la jubilada de 77 años, el 24 de junio del año 2023, en la localidad de Caleta Olivia. El imputado tenía 2,35 de alcohol en sangre cuando la atropelló

El tribunal está compuesto por los jueces Mario Albarrán y Juan Pablo Olivera, acompañados por Griselda Bard; se encuentra el fiscal camarista Carl0s Rearte y la defensa del imputado, compuesta por el abogado Marcelo Fernández y equipo. La jornada, por demás tensa, es custodiada por personal de la Policía de Santa Cruz. En la sala estuvo presente la familia de Casas y, por otro lado, Robles (en el banquillo del juzgado) y sus allegados.

La sala de la Cámara Criminal. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Robles comentó que por el momento no iba prestar declaración y regresó a sentarse con sus abogados defensores. Durante la primera jornada del juicio comenzaron a declarar dos testigos presenciales del hecho. Asimismo, La Opinión Austral conoció que alrededor de las 10:30 horas hubo un cuarto intermedio de cinco minutos.

¿Qué dijeron los testigos?

Primero declararon dos efectivos de la Policía de Santa Cruz que estuvieron de acuerdo en una cosa: estaba lloviendo, nublado y, a pesar de ser de mañana, estaba oscuro. Una mujer policía relató que iba pasando por las cercanías debido a que iban a la Comisaría de la Familia. “Ese día teníamos que llegar a la comisaría, estábamos en camino, nos cruzamos con vecinos que nos hacen seña, era día de semana, había una bruma, estaba oscuro y llovía”, dijo.

Uno de los testigos que declaró. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Y continuó dando a conocer: “nos hicieron seña, mi superior se detiene y me piden que corte el tránsito”, comentó la profesional frente al tribunal. Asimismo, agrego que vio “algo” en el suelo (que se presume era Julia Casas), y dijo que estaba de espaldas, por lo que no pudo descifrar si tenía sangre. Luego de la declaración de los dos primeros testigos, se hizo un cuarto intermedio de cinco minutos.

Posteriormente, al entrar nuevamente en sala, le tocó declarar a una médica que intervino en el hecho, y asistió a la víctima, ya que salía de cumplir su horario de guardia en el nosocomio local. De acuerdo a lo que conoció el diario La Opinión Austral, la mujer relató que vio que había una persona en el piso, estacionó el rodado y bajó a ver qué pasaba.

Robles, junto a sus abogados defensores. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Comentó que Julia se encontraba “al costado del cordón”, boca abajo y con signos vitales, por lo cual “pedimos ayuda al personal de la Policía para cubrir la zona y que no tengamos un accidente también y llamo al Hospital; tengo comunicación directa y pedí que manden una ambulancia”.

Asimismo, dio a conocer que, en ese momento, corroboraron los signos vitales de Julia y no la movieron debido a que no corresponde, por lo que la resguardaron y acompañaron. “Su respiración era débil y no pude ver si tenía sangrado”, comentó. Asimismo estuvo de acuerdo con los primeros dos testigos, quienes dijeron que estaba oscuro y llovía.

Finalmente, la testigo comentó no recordar a qué velocidad habría sido el impacto, per dijo que, por la posición del cuerpo, habría sido a velocidad media. Tras esa declaración, cerca de las 12 horas, dio testimonio una perito y hubo un cuarto intermedio de media hora.