La Ruta Nacional N° 3 volvió a ser escenario de una tragedia que sacude al deporte argentino y a la comunidad santacruceña.

Tras el violento vuelco de la camioneta en la que viajaba la comitiva arbitral que había dirigido el partido entre Boxing Club de Río Gallegos y La Amistad de Cipolletti, por la primera final patagónica por el Regional Amateur, se conoció la identidad del ocupante que perdió la vida.

En el vehículo se trasladaban el árbitro principal Cristian Rubiano, junto a sus asistentes Diego Pereyra y Yasu Muñoz, y el cuarto árbitro Emanuel Leguizamón, todos vinculados al ámbito arbitral de Santa Rosa, La Pampa

Leguizamón, quien había sido jugador en Deportivo Penales, inició su camino en el arbitraje en el año 2017 en el ámbito local. En 2022, se incorporó a la Asociación Pampeana de Árbitros de Fútbol (APAF) y comenzó a trabajar bajo la conducción de Cristian Rubiano. Al año siguiente obtuvo el título de árbitro federal y en 2023-2024, se consolidó como uno de los árbitros jóvenes con mayor proyección en La Pampa, lo que le permitió ser considerado para el arbitraje nacional y firmar contrato como árbitro profesional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).