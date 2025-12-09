Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Dos chicos de 18 y 19 años fueron detenidos a la 01:25 horas, luego de ser sorprendidos orinando en techo del CEMEPA de la localidad de Caleta Olivia, el centro que día a día abre las puertas a cientos de jóvenes y adultos que buscan desarrollar sus necesidades artísticas. Los sujetos confesaron que su intención era ingresar de forma clandestina a la fiesta que se desarrollaba en el local bailable “Plugged”.

De acuerdo a lo que supo La Opinión Austral, los uniformados de la Comisaría Segunda se encontraban realizando un patrullaje preventivo cuando tomaron conocimiento de una alerta vecinas. Personas se comunicaron con la línea de emergencias 911 y solicitaron intervención en el lugar, ante el temor de un nuevo hecho de robo.

Al constituirse en el sitio, los efectivos confirmaron la veracidad de lo informado, ya que encontraron a los dos sujetos ubicados sobre la estructura edilicia, quienes estaban orinando. Al ser consultados por el personal sobre su accionar y presencia en el techo, los dos individuos manifestaron que su intención era ingresar de manera ilegal al evento que se estaba llevando a cabo en el local bailable ubicado en las cercanías.

Se procedió a ordenar a los sujetos que descendieran del techo. Una vez en tierra, se les requirió que se identifiquen ante los efectivos policiales, con el fin de labrar el acta correspondiente. Fue en ese momento cuando ambos adoptaron una actitud hostil, se negaron a brindar información personal y mostraron una compostura agresiva hacia el personal interviniente.

Ante esta situación -que alteraba el orden y la paz social– y con el fin de restablecer la calma, se procedió a la reducción de ambos. Siendo las 01:40 horas, se ingresó en carácter de contraventor al primer ciudadano, un joven de 19 años. Posteriormente, a las 01:45 horas, se formalizó el ingreso del segundo implicado, un ciudadano de 18 años.

Ambos quedaron a disposición del Juzgado de Faltas por infracción a los artículos 9, 28, 46 y 47 de la Ley Provincial N° 3125. Se dio conocimiento telefónico a la Secretaría de turno, a cargo de la doctora Nancy Catullo , quien ordenó que, una vez finalizadas las diligencias administrativas, los jóvenes recuperen su libertad.