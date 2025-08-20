Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un vecino de 57 años denunció en la Comisaría Cuarta de Caleta Olivia el hurto de la rueda de auxilio de su camioneta Toyota Hilux. Según la denuncia, el hombre había viajado a varias provincias del norte del país, y al regresar a Caleta Olivia guardó la camioneta en el patio interno de su domicilio, sin utilizarla hasta el 17 de agosto.

Al disponer del vehículo para llevarlo al lavadero, advirtió la sustracción de la rueda de auxilio, rodado 17, marca Bridgestone, que se encontraba en el sector inferior externo de la caja de carga. No se observaron signos de forzamiento. El caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción Penal N° 1 de la localidad caletense.