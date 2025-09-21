Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la tardenoche del sábado 20 de septiembre, el personal policial que se encontraba de turno en las instalaciones de la Comisaría Tercera de la localidad de Caleta Olivia rescató a un niño de 4 años que se encontraba deambulando solo en la estación de servicio AXION que es conocida con el nombre “El Bierzo”, y se encuentra ubicada en la rotonda de la ruta nacional N° 3. En la intervención participaron los efectivos del Comando de Patrullas.

Fue alrededor de las 19:40 horas que la policía tomó conocimiento de la situación y se dirigió al lugar, donde encontró al menor, cuyas iniciales no se darán a conocer debido a su estado de vulneravilidad. El nene estaba deambulando sin compañía familiar y la policía lo rescató ante el peligro. Al tratar de dialogar con el niño, los efectivos notaron que se comunicaba con dificultad, utilizando pocas palabras y señas. Asimismo, notaron que el menor presentaba una lesión (chichón) en la frente.

Ante la imposibilidad de localizar a sus responsables legales en las inmediaciones, el diario La Opinión Austral supo que el menor fue trasladado preventivamente a la Seccional Tercera. Desde la dependencia policial, se dio aviso a la Oficina de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (OPIDNNA). La técnica en medicación Agustina Fortunato se presentó de forma urgente en las instalaciones y se entrevistó con el niño.

Hospital Zonal de Caleta Olivia. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Tras examinar al menor, Fortunato determinó que posiblemente se estarían vulnerando sus derechos, ya que además de las lesiones que poseeía a la vista, no se encontraba bien aseado. El nene fue trasladado al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo“, donde el examen médico terminó por confirmar que los golpes son de antigua data, por lo que se interpretó que era víctima de maltrato infantil.

Una vez localizada la progenitora, identificada como una mujer de 34 años, con domicilio en el barrio 3 de Febrero, se le informó lo ocurrido con su hijo. Al consultarle datos del menor, la mujer exhibió su DNI, con lo que confirmó la identidad del niño. Sin embargo, se negó a acompañar a los efectivos al centro de salud de la localidad caletense para que el menor fuera examinado por personal médico.

Cómo ya se dio a conocer, el niño fue examinado en el nosocomio y, tras la intervención de la autoridad de aplicación de la OPIDNNA, se dispuso que el menor sea entregado provisoriamente a familiares o conocidos allegados hasta este lunes 22 de septiembre, fecha en la que los progenitores serán evaluados por personal capacitado de dicha sede.

Finalmente, la madre del nene facilitó el número de un conocido, quien resulta ser pastor. El hombre y sus familiares accedieron a resguardar al nene de 4 años hasta la fecha de la entrevista. La Opinión Austral conoció a través de la Policía de Santa Cruz que el nene fue entregado alrededor de las 23:50 horas, mediante acta de estilo.