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La mañana del domingo se vio abruptamente alterada en el extremo sur de Caleta Olivia tras un grave incidente vehicular que tuvo como protagonista a un camión de recolección de residuos sobre la traza de la Ruta Nacional N.º 3. El hecho ocurrió a la altura del sector conocido como el basural Petrunco, un punto de intenso tránsito pesado y de vital importancia para la conectividad de la zona norte santacruceña. Un llamado de urgencia al sistema de emergencias 911 pasadas las 11:00 horas movilizó a un nutrido contingente de las fuerzas de seguridad y salud de la localidad, activando de inmediato los protocolos para siniestros viales de alta complejidad.

Al arribar al lugar de los hechos, una dotación compuesta por cuatro efectivos de la División Cuartel 5° de Bomberos confirmó la gravedad del escenario: un vehículo de gran porte, modelo Iveco Tector adaptado para la recolección de residuos, se encontraba inmovilizado tras sufrir un incidente que dejó a su conductor atrapado e imposibilitado de salir por sus propios medios del habitáculo. Según pudo saber La Opinión Austral, ante el riesgo latente de lesiones espinales derivadas del impacto, los rescatistas priorizaron la atención médica primaria directamente sobre la estructura del vehículo antes de intentar cualquier tipo de movimiento.

Los equipos de emergencia en el lugar del suceso. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Con absoluta precisión técnica y aplicando las pautas internacionales de inmovilización en trauma, los bomberos ascendieron a la parte superior de la cabina mediante el uso de una escalera de mano. En una maniobra delicada realizada en altura, lograron acceder al habitáculo golpeado para colocarle al chofer un collarín cervical de forma preventiva, fijando la columna vertebral para mitigar cualquier agravamiento de salud. Posteriormente, el personal coordinó la maniobra de extracción descendiendo al conductor de manera controlada y segura hasta llevarlo a una superficie plana libre de peligros.

Una vez sobre la calzada, el chofer fue estabilizado en una zona segura mientras se completaba la llegada de la ambulancia del Hospital Zonal de Caleta Olivia. Los profesionales de la salud tomaron la posta para evaluar sus signos vitales de manera exhaustiva antes de concretar su traslado a la guardia central del nosocomio, donde quedó en observación médica para descartar lesiones internas. Paralelamente, las cuadrillas trabajaron para asegurar el perímetro, verificar que no existieran derrames de fluido inflamable sobre la cinta asfáltica y garantizar que el flujo de vehículos en la Ruta 3 mantuviera la fluidez.