Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un nuevo y preocupante hecho de inseguridad sacudió a la comunidad de la ciudad de Caleta Olivia, y generó temor e indignación entre los vecinos. En la madrugada de martes 7 de octubre, un hombre de 32 años, fue víctima de un violento robo en su domicilio que se encuentra ubicado en el barrio 150 Viviendas.

Según consta en la denuncia radicada en la Comisaría Segunda, el diario La Opinión Austral conoció que el hecho ocurrió alrededor de las 04:00 de la mañana, cuando el hombre regresaba a su hogar tras cargar combustible. Al llegar, se encontró con que cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, habían irrumpido en su vivienda, y amenazado a su hijo de 16 años con un arma de fuego.

Al intentar ingresar a su domicilio, el denunciante fue brutalmente agredido con un caño de metal y golpes de puño por parte de los delincuentes, quienes le impidieron el acceso a su hogar. Tras la agresión física, los delincuentes se dieron a la fuga a bordo de un Chevrolet Corsa gris con vidrios polarizados y patente GYH770.

Asimismo, al ingresar a su vivienda, constató el faltante de una billetera con documentación, $4.000.000 en billetes de $20.000, 1200 dólares, una PlayStation 5, un parlante Stromberg, dos relojes Casio y una plancha para el pelo. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Zonal, donde se certificaron lesiones leves. Afortunadamente, su hijo no resultó herido , pero se encuentra traumatizado por la violenta situación vivida.

“Estamos viviendo con miedo, ya no se puede vivir así“, declaró una vecina del barrio 150 Viviendas a La Opinión Austral, quien prefirió no revelar su nombre por temor a represalias. “Todos los días escuchamos de robos, entraderas, y la policía no hace nada. Necesitamos más patrullaje y mayor seguridad para nuestros hijos”, añadió, sumamente preocupada.

Este hecho se suma a una creciente ola de inseguridad que preocupa a los vecinos de Caleta Olivia, quienes denuncian la falta de respuestas por parte de las autoridades y exigen medidas urgentes para frenar la delincuencia. La falta de iluminación en las calles, la escasa presencia policial y la impunidad con la que actúan los delincuentes son algunos de los factores que contribuyen a esta situación.