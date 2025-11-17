Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La estación de servicio Axion “El Bierzo” de Caleta Olivia, que ya había sido noticia por el robo de dinero de un camión, volvió a ser escenario de un hecho similar. Esta vez, desconocidos sustrajeron dos baterías de un rodado estacionado. La Comisaría Tercera se encuentra investigando el caso sucedido en ruta nacional N° 3.

El incidente fue denunciado a las 00:15 horas del lunes 17 por el chofer del vehículo afectado. El damnificado, identificado como un hombre de 38 años, trabaja como conductor para la empresa de Transporte CUMI, con sede en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut.

El vehículo es un camión marca Volvo modelo Fh 370. Según el reporte del denunciante, el camión se encontraba estacionado en la playa de la estación de servicio. Los autores del hecho, hasta el momento ignorados, lograron sustraer dos baterías que se encontraban colocadas en el lateral del vehículo.

Se realizaron las diligencias de rigor en forma conjunta con personal de Criminalística. Se espera que el análisis de las circunstancias y cualquier posible registro de cámaras de la zona ayuden a esclarecer el modo en que se cometió el hecho.