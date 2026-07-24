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Personal de la Comisaría Tercera de Caleta Olivia intervino el día de la fecha tras recibir un llamado de emergencia a las 08:20 horas, alertando sobre un hecho ilícito en un departamento ubicado en avenida Eva Perón del barrio Costa del Sol.

Al arribar al lugar con el móvil patrullero, los efectivos entrevistaron al damnificado de 47 años. Este relató que había salido de su domicilio a las 07:30 horas y que al regresar, alrededor de las 17:00 horas, constató que desconocidos habían forzado la puerta de acceso al patio interno para ingresar.

Del interior sustrajeron un televisor marca Noblex de 50 pulgadas con su control remoto, una licuadora y un total de diez licores.

El damnificado agregó que en otra oportunidad también habían ingresado a su hogar y le habían sustraído su documento de identidad. Se realizaron las diligencias de rigor y el relevamiento de huellas y rastros en forma conjunta con personal de Criminalística. La causa quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1.