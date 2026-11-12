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Desconocidos ingresaron a un local comercial de indumentaria deportiva de la localidad de Caleta Olivia y cometieron un robo a horas de la madrugada de este jueves 12. El dueño del local encontró la puerta de ingreso dañada, constató la falta de ropa y de la caja registradora.

La Policía tomó conocimiento del hecho alrededor de las 4:20 horas, a partir de un aviso del Comando de Patrullas. En el lugar, ubicado en la avenida Monseñor Fagnano, pleno centro de la localidad, los efectivos notaron que había ocurrido un robo y se comunicaron con el propietario.

El hombre, que vive a pocas cuadras del local, se acercó al sitio, abrió la puerta del negocio y permitió el ingreso para verificar qué elementos faltaban. El ciudadano fue entrevistado por los policías, dijo que faltaban prendas de ropa, pero no pudo precisar la cantidad sustraída, conoció La Opinión Austral.

La denuncia se hizo en la Comisaría Primera de la ciudad caletense.

La Policía halló la caja registradora

Posteriormente, cerca de las 6, personal policial informó que había encontrado una caja registradora en la esquina de Máximo Berezoski y Misionero Beauvoir. El comerciante la reconoció como la que faltaba de su local, por lo que fue secuestrada preventivamente.

El Juzgado de Instrucción N° 1, a cargo del doctor Marcos Pérez Soruco, dispuso que se haga entrega de la caja registradora al propietario mediante un acta.

Personal del Gabinete Criminalístico realizó las pericias correspondientes y secuestró un destornillador de 21 centímetros, con mango amarillo, que quedó resguardado en la dependencia policial. Mientras que la División de Investigaciones levantó cámaras de seguridad de las inmediaciones.