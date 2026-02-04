Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La zona norte de la provincia de Santa Cruz ha sido escenario de una serie de hechos delictivos que han generado preocupación y alarma en la comunidad. En las últimas semanas, se han registrado varios casos de robo y hurto en la localidad de Caleta Olivia, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar la seguridad en la zona. La Policía de Santa Cruz se encuentra trabajando en las investigaciones.

Uno de los hechos ocurrió en el barrio 13 de Diciembre, donde una vivienda fue dañada por desconocidos. La dueña de la casa, que se encontraba de viaje, llamó a su hermana para alertarla por el hecho. En el lugar, se constató que los cristales de dos ventanas habían sido rotos, aunque no se registraron faltantes de elementos en el domicilio. Los daños causados se estiman en alrededor de $1.500.000. La víctima expresó su preocupación.

Además, una vivienda ubicada en el barrio Perito Moreno de Caleta Olivia fue víctima de un robo. Según la denuncia presentada por el dueño de la casa, los delincuentes ingresaron a la propiedad y se llevaron una mochila de baño, un inodoro y varias latas de pintura y cerámica. Los daños causados por el robo se estiman en alrededor de $1.000.000. La víctima denunció que la vivienda se encontraba en sucesión.

En otro hecho delictivo, un vecino del barrio Rotary XXIII de la ciudad de Caleta Olivia denunció el hurto de dos ruedas laterales izquierdas de su vehículo, un Toyota Corolla 2013. El dueño del vehículo estimó que las ruedas tenían un valor de varios cientos de miles de pesos. Este hecho se suma a una serie de hurtos de ruedas que se han registrado en la zona en los últimos meses.

La comunidad caletense se siente cada vez más insegura y exige a las autoridades que tomen medidas efectivas para prevenir la delincuencia en la zona. La falta de seguridad es un problema que afecta a todos los vecinos y es hora de que se tomen acciones concretas para abordar esta situación. Los vecinos están pidiendo mayor presencia policial en las calles y un aumento en la iluminación pública para prevenir la delincuencia.

Asimismo, la Policía de la zona está trabajando para resolver los casos de robo y hurto denunciados. Se están realizando las diligencias de rigor y se están analizando las pruebas para identificar a los responsables de estos hechos delictivos. Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para que colabore con cualquier información que pueda ayudar a resolver estos casos.

La inseguridad es un problema que requiere la atención de todos. Es importante que la comunidad se una para exigir mayor seguridad y trabajar juntos para prevenir la delincuencia en la zona norte de Santa Cruz. Los vecinos pueden colaborar denunciando cualquier hecho sospechoso y participando en programas de prevención del delito.

Finalmente, es necesario destacar que la situación en la zona norte de Santa Cruz es grave y requiere una respuesta inmediata por parte de las autoridades, para que tomen medidas efectivas para abordar la inseguridad y prevenir la delincuencia en la zona. La comunidad pide vivir en un lugar seguro y tranquilo.