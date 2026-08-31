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Un comercio de la ciudad de Caleta Olivia fue escenario de un robo durante la madrugada del domingo pasado, de acuerdo con una denuncia radicada en la guardia de la Comisaría Primera. Los hechos delictivos contra la propiedad privada han incrementado.

El hecho tuvo como damnificada a la propietaria del almacén, quesería y fiambrería “Simple”, ubicado en calle Rivadavia N° 16. Según conoció La Opinión Austral, la mujer se presentó espontáneamente en la dependencia policial para informar que se había producido un robo consumado en el local.

Al arribar al lugar, el personal policial mantuvo una entrevista con la propietaria, quien relató que, al momento de ingresar para realizar la apertura del comercio, se percató de un desorden generalizado en el sector del mostrador. Luego constató la falta de distintos productos que se encontraban a la venta.

Entre los elementos sustraídos se detallaron tres cámaras de seguridad, aproximadamente 150 alfajores de distintas marcas, 20 chocolates grandes, una caja cerrada de vino, una caja cerrada de turrones, seis prepizzas, 10 cajas de hamburguesas marca Paty, snacks, salamines tipo bastón, quesos saborizados, una horma de queso cremoso y tres hormas de jamón.

Además, los ladrones en cuestión se llevaron una suma de 50.000 pesos en efectivo, que se encontraba en la caja registradora del comercio. La propietaria también indicó que las cámaras de seguridad habrían captado imágenes antes de ser retiradas.

Durante el rastrillaje realizado en la parte trasera del local, los efectivos establecieron que el terreno es compartido con un domicilio en alquiler que pertenece a una inmobiliaria. En ese sector observaron que el portón corredizo del predio presentaba signos de forzamiento.

Al ingresar por ese lugar, lograron constatar que el acceso del ventanal correspondiente al baño del comercio se encontraba abierto. De acuerdo con las primeras observaciones, esa abertura habría sido utilizada por los delincuentes para ingresar al local.

En el lugar se llevaron a cabo las diligencias de rigor junto con personal de la Criminalística y se dio intervención a la División de Investigaciones. La investigación quedó a cargo del Juzgado de Instrucción N° 2 de Caleta Olivia.