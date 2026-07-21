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Efectivos de la Comisaría Primera intervinieron a las 11:50 horas tras el aviso de personal de seguridad privada, que alertó sobre la activación de la alarma de pánico en el local “Gulp”, ubicado en la esquina de la calle 9 de Julio y la avenida San Martín de la localidad de Caleta Olivia.

Al llegar al lugar, la empleada del establecimiento relató que momentos antes había ingresado un hombre, quien sin ejercer violencia sustrajo del exhibidor unos 12 chocolates de la marca Milka de 400 gramos cada uno y huyó rápidamente. Al intentar seguirlo, no logró precisar hacia dónde se dirigió, aunque varios transeúntes le indicaron que el autor se subió a una motocicleta donde otra persona lo esperaba, estacionada sobre calle 9 de Julio, y emprendieron la fuga hacia avenida Independencia.

Se realizaron todas las diligencias de rigor en el sitio junto a personal del Gabinete Criminalístico. La damnificada confirmó que no faltó ningún otro objeto ni se registraron daños en el inmueble. Las actuaciones quedaron a disposición de la División de Investigaciones y del Juzgado de Instrucción N° 1 para avanzar en la pesquisa.