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Un hecho delictivo que generó alarma entre vecinos de Caleta Olivia fue rápidamente neutralizado gracias a la intervención policial. En cuestión de minutos, efectivos lograron recuperar una motocicleta sustraída y demorar a uno de los presuntos autores, un adolescente de 15 años.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo establecer que el episodio se registró este lunes cerca de las 19:40, cuando un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre el robo de una moto en una vivienda ubicada en el barrio del Hoyo. Según la información aportada, tres individuos habían sustraído el rodado y se dieron a la fuga en dirección al barrio 2 de Abril.

La descripción brindada por los testigos permitió activar de inmediato un operativo cerrojo en la zona. Personal del Comando de Patrullas, a bordo de varios móviles, inició un rastrillaje en las calles cercanas con el objetivo de interceptar a los sospechosos.

El menor tras ser demorado por la Policía. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Minutos más tarde, sobre la calle Teniente Estévez, los efectivos lograron divisar a un joven que coincidía con las características aportadas. El sujeto trasladaba consigo una motocicleta, lo que reforzó las sospechas de su vinculación con el hecho.

Al recibir la voz de alto, el adolescente intentó escapar hacia el interior del barrio, ingresando a un patio interno del sector 2 de Abril. En su huida, abandonó el rodado sobre la vía pública, en un intento por desentenderse de la situación.

Sin embargo, la maniobra no fue suficiente. El personal policial logró interceptarlo a pocos metros y procedió a su demora. El joven, identificado por sus iniciales como N.A.S., de 15 años, fue trasladado a la División Comisaría Tercera, donde quedó a disposición de la autoridad competente y a la espera de la intervención de su responsable legal.

En tanto, la motocicleta fue recuperada y quedó bajo resguardo policial, a la espera de ser restituida a su propietario.