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Una vecina de 54 años radicó una denuncia por estafa tras descubrir que desconocidos venían realizando movimientos no autorizados desde su cuenta y con su tarjeta de crédito. El hecho salió a la luz el 24 de julio, al recibir notificaciones desde la billetera virtual “MODO”, en Caleta Olivia.

La damnificada comprobó que desde hace aproximadamente un mes se venían ejecutando transferencias mediante DEBIN desde su cuenta bancaria. Las operaciones detectadas van de $56.500, $46.800, $45.000, $25.000, $58.000, $48.900, $5.000, $20.200, $7.000, $55.000, $9.990 a $100.000.

A su vez, se realizaron compras con su tarjeta de crédito del Banco Santa Cruz: “CP PACK Claro”, “Mercado Pago Varios” y “Mercadito Giovanni”, entre otros, por un total de $302.769,50.

En suma, el perjuicio económico supera los $646.000, sin que la víctima haya autorizado ninguna de las transacciones. La causa quedó caratulada como estafa y a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1 local, mientras se investiga cómo se accedió a sus cuentas y quién es el responsable.